Pomigliano. “Anatomia di un fallimento: il bilancio di dodici anni di amministrazione Russo”

Condividi

259 Visite

Pomigliano d’Arco. È iniziata ieri mattina la nuova campagna di comunicazione di Rinascita intitolata “Anatomia di un fallimento: il bilancio di dodici anni di amministrazione Russo” ed ha subito scatenato un grande clamore in città. Si tratta di una serie di slide diffuse attraverso i principali social network dalle pagine ufficiali di Rinascita, messe insieme su un manifesto affisso in città. L’obiettivo della campagna è, come si evince chiaramente dal titolo, mettere sotto i riflettori gli ultimi dodici anni di amministrazione comunale presieduta dal sindaco Lello Russo.

«Sarebbe stato facile per noi – spiegano i militanti di Rinascita – entrare nel chiacchiericcio politico dopo le dichiarazioni del Pm Gratteri che bacchettano il sindaco Russo, o dopo l’insediamento della commissione d’accesso che, dallo scorso dicembre, sta lavorando al Comune di Pomigliano d’Arco. Invece abbiamo deciso in questi giorni, dopo una serie di attente assemblee con i nostri iscritti, di spiegare cosa sono state le ultime amministrazioni Russo sul piano amministrativo e politico, perché siamo convinti che questo interessi davvero i cittadini e sia la base della costruzione di un’alternativa credibile al clientelismo e ai giochi di potere che hanno caratterizzato questi anni di amministrazione».

«La condizione della città – si legge nella slide introduttiva – è sotto gli occhi di tutti. La fotografia dell’attuale stato di cose rappresenta un evidente e triste disastro politico-amministrativo in ogni settore». Successivamente vengono spiegate tutte le manchevolezze amministrative degli ultimi anni, come la mancata redazione di un piano generale del traffico e l’aumento delle tariffe della sosta a pagamento, nella slide intitolata “Viabilità e strisce blu”.

Viene messa in evidenza anche la crisi che ha colpito gli esercenti del territorio, nella slide “Commercio”, e l’aumento sistematico delle polveri sottili in città, spiegato con la slide “Ambiente e Salute”.

Meritano un capitolo a parte le slide intitolate “Abusivismo Edilizio”, “Sprechi ed Evasione”, “Concorsopoli” e “Partecipate: debiti, nepotismo e clientelismo”, che spiegano alcune delle problematiche più significative venute agli onori delle cronache degli ultimi anni.

Più avanti è arrivata anche la risposta di Rinascita alle dichiarazioni del sindaco Russo sulla presenza della criminalità organizzata in città: «È stata assurdamente negata la presenza della camorra – si legge sulla slide intitolata “Camorra e Negazionismo” – alimentando contrapposizioni con Prefettura e Commissione Parlamentare Antimafia. Questa posizione negazionista è stata smentita dai fatti, dalle innumerevoli interdittive antimafia adottate dal prefetto di Napoli e dalla recente azione della DDA di Napoli che ha portato all’arresto di 27 componenti di bande camorristiche operanti in città».

Rinascita, inoltre, ricorda ai cittadini che «a dicembre 2024 il prefetto di Napoli, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato una Commissione D’Accesso con il compito di verificare eventuali infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata sugli organi amministrativi ed elettivi» l’attività di questa commissione si concluderà a metà marzo, salvo proroghe.

«Dopo oltre dieci anni di ininterrotta amministrazione, – si legge nell’ultima slide – e dopo la congiura per far cadere la giunta del Sindaco Del Mastro, in campagna elettorale avevano promesso di “risollevare la città”. Si è visto come è andata. I responsabili dell’odierno fallimento ne traggano le dovute conseguenze».

L’intera campagna di comunicazione, insieme alle informazioni sulle attività di Rinascita, è disponibile alle pagine social ufficiali: www.facebook.com/rinascita.pomigliano/ e www.instagram.com/rinascitapomigliano/













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews