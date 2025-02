Marano, tempo scaduto per le dimissioni. Izzo: “Hanno voluto staccare la spina dell’ossigeno”

Condividi

Con la Mezzanotte passata, come ricordato da Terranostranews, non volendo riflettere sulle eventuali dimissioni di tutti i 24 consiglieri comunali per andare alle urne tra maggio e giugno p.v. e dare alla città una nuova composizione del consiglio comunale che potesse essere da deterrente all’ eventuale scioglimento dell’ assise per la 5 volta, si é staccata la spina dell’ ossigeno alla speranza delle speranze.

Alla Marano in stato comatoso si poteva dare una ulteriore possibilità di evitare un ulteriore scioglimento del consesso civico per infiltrazione camorristica. La collettività maranese non meriterebbe di essere bollata per l ennesima volta per ciò che non è che causa di un manipolo di persone attenta solo ai propri interessi.

La maggior parte dei maranesi sono persone dabbene, laboriose che hanno a cuore le sorti della città e il rispetto per sé stessi e per la comunità.

Ormai il tempo é scaduto, non resta che augurare all’ organo ispettivo un lavoro chirurgico per arrivare alla verità, nella consapevolezza che sapranno in tempo breve dare risposte chiare e certe che la comunità aspetta per poter riprende la propria strada verso il buon governo della città.

Michele Izzo consigliere comunale.













