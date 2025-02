CAPODICHINO: POLIZIA, GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DELLE DOGANE SEQUESTRANO CIRCA 23 KG DI MARIJUANA IN ARRIVO DA DUBAI.

Condividi

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nei

giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti,

la Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino, l’Ufficio di Polizia di

Frontiera Aerea di Napoli nonché l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

S.O.T. Aeroporto di Capodichino hanno sottoposto a controllo un cittadino malese in

arrivo da Dubai.

Gli operanti, coadiuvati dalla segnalazione dell’unità cinofila della Guardia di

Finanza, decidevano di approfondire il controllo ed estenderlo ai bagagli da stiva

trasportati, all’interno dei quali il passeggero occultava 22,7 kg di sostanza

stupefacente tipo marijuana.

La sostanza risultava imballata in buste sottovuoto di cellophane trasparente e

avrebbe dovuto essere immessa sul mercato illecito.

Il responsabile è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti – ai

sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 – e condotto presso la casa circondariale di

Poggioreale nel capoluogo partenopeo.

L’operazione testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato, della

Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a tutela e

salvaguardia della collettività e di contrasto ai traffici illeciti di ogni genere.













