GIPSY KINGS in concerto a Taormina, unica data italiana al Teatro Antico

Condividi

148 Visite

È ufficiale! La Patagonia Pictures ha annunciato la sola, esclusiva data italiana del loro tour mondiale: “GIPSY KINGS BY ANDRÉ REYES in concerto”. Venerdì 8 agosto 2025 ore 21.00 al Teatro Antico di Taormina (ME). Un imperdibile appuntamento che li vedrà protagonisti nella suggestiva cornice siciliana di uno dei luoghi più incantevoli del pianeta. Biglietti già disponibili su Ticketone.

Capitanati da André Reyes, gli unici originali GIPSY KINGS fanno tappa nel Belpaese con il loro grande spettacolo. Riconosciuti universalmente fra le migliori live band della rumba flamenca, scateneranno il pubblico al ritmo travolgente di “Bamboléo”, “Djobi, djoba”, “Baila me” e l’immancabile “Volare”. L’avventura inizia nel 1978, quando la più famosa residente di Saint-Tropez, Brigitte Bardot, li invita a intrattenere una festa privata. Diventano subito un fenomeno internazionale, guadagnandosi un disco d’oro negli Stati Uniti come primo gruppo gipsy. Seguono sessanta milioni di album venduti ed oltre trent’anni di successi on stage. Sulla scena da oltre tre decenni, André Reyes mantiene vivo il nome della mitica formazione gitana portando sul palco tutta l’energia sprigionata dal loro straordinario sound. Con gli incomparabili arrangiamenti e la potente sezione ritmica che li rendono inimitabili, l’inconfondibile patrimonio artistico di famiglia declinato attraverso quella musica evergreen che ha costruito la leggenda dei GIPSY KINGS.

Un repertorio senza tempo che ha conquistato intere generazioni. Dall’appassionata reinterpretazione di “One love”, incisa insieme a Ziggy Marley, alla versione spagnola di “You’ve got a friend in me”, per la colonna sonora originale di “Toy story 3” della Disney-Pixar. Dall’adattamento di “Hotel California” degli Eagles, inserita all’interno del film “Il grande Lebowski”, fino al coinvolgente omaggio a Domenico Modugno con “Volare”. Una full immersion di intramontabili hits che promette di essere entusiasmante, scatenando il pubblico italiano al ritmo travolgente di “Bamboléo”, “Baila me” e “Djobi, djoba”.

“GIPSY KINGS BY ANDRÉ REYES in concerto”. Venerdì 8 agosto 2025 ore 21.00, presso il Teatro Antico di Taormina. Biglietti disponibili sul circuito online Ticketone (al link https://www.ticketone.it/artist/gipsy-kings/?affiliate=IGA) e nei punti vendita ad esso collegati.

ANDRÉ REYES

Nato nel 1967 ad Arles in Francia, è un membro fondatore dei Gipsy Kings, acclamati a livello internazionale. Otto anni or sono si è avventurato in un nuovo capitolo della sua carriera artistica fondando la band, giustamente chiamata “GIPSY KINGS BY ANDRÉ REYES”. In questa entusiasmante impresa, collabora con la sua famiglia, inclusi figlio, nipoti e cugini, formando un ensemble dinamico che continua ad affascinare il pubblico di ogni dove. Vincitore del “Sacem 2012”, il premio internazionale della Società dei compositori di Francia, riceve successivamente il Latin Grammy Award. Sulla scena da oltre tre decenni, rimane una figura centrale nel vibrante arazzo del flamenco, lasciando un segno indelebile nel pop mondiale e preservando il patrimonio musicale degli unici originali Gipsy Kings per le generazioni a venire.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews