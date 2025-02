Omicidi, aumentano i minorenni killer: quasi triplicati in un anno

Condividi

La percentuale di minorenni autori di omicidi in Italia è quasi triplicata in un anno. È quanto emerge dal rapporto “Omicidi volontari consumati in Italia”, realizzato dalla Direzione centrale della polizia criminale. Nel 2024 l’incidenza delle uccisioni commesse dai minori si attesta all’11% del totale, in deciso aumento rispetto al 4% dell’anno precedente. I dati mostrano inoltre che è quasi raddoppiata la percentuale di minorenni uccisi: nel 2024 è stata del 7%, mentre nel 2023 era del 4%.

Cosa dicono i dati di Criminalpol sugli omicidi in Italia Nel 2024 la maggior parte delle vittime di omicidio volontario aveva un’età compresa tra 41 e 64 anni (35%); seguono quelle di età compresa tra 18 e 40 anni (33%), mentre le vittime di età pari o superiore ai 65 anni rappresentano il 25%. L’incidenza delle vittime minorenni è del 7%. Rispetto al 2023 è diminuita l’incidenza delle vittime tra i 41 e i 64 anni (pari al 40% nel 2023) ed è quasi raddoppiata quella relativa alle vittime minorenni (nel 2023 era del 4%). Andando a considerare la nazionalità, netta è la prevalenza delle vittime italiane, che mostrano valori intorno al 75%, mentre quelle con diversa cittadinanza si attestano al 25%, sebbene gli stranieri rappresentino solo il 9% circa della popolazione residente. Passando agli assassini, nel 2023 il 40% aveva un’età compresa tra 41 e 64 anni, fascia d’età che nel 2024 scende al 33%, di poco inferiore a quella tra 18 e 40 anni (34%).

Calano gli omicidi in Italia, -33% in 10 anni Dai dati emerge anche che gli omicidi volontari in Italia sono calati del 33% nel giro di dieci anni: dai 475 consumati nel 2015 si è passati ai 319 del 2024. La diminuzione si conferma anche nel 2024, con un decremento del 6% rispetto al 2023 (quando furono 340 i delitti). La flessione maggiore riguarda gli omicidi legati alla criminalità mafiosa: dai 53 del 2015 ai 15 del 2024, con un calo del 72%. La Campania è la Regione dove si sono verificati più omicidi (seguita da Lombardia e Lazio) e risulta in controtendenza, con un +31% nel 2024 rispetto al 2023.

Commessi 319 omicidi volontari nel 2024, -6% in un anno Per quanto riguarda il dato prettamente annuale, tornano a calare gli omicidi volontari in Italia: 319 quelli registrati nel 2024, il 6% in meno dei 340 commessi nel 2023. La flessione è del 6,36% per le vittime di genere maschile (206 nel 2024, contro i 220 del 2023), e del 5,8% per quelle di genere femminile (113 contro 120). Il tasso di omicidi è di 0,54 vittime per 100mila abitanti.













