Giugliano, Nappi (Lega): il Pd? Festeggia dimissioni funzionali solo a evitare Commissione d’accesso

“La capacità teatrale del Pd scrive un altro patetico capitolo, questa volta a Giugliano. Dimissioni funzionali unicamente a sfuggire all’inevitabile Commissione d’accesso vengono celebrate come un successo, una dimostrazione di trasparenza e di responsabilità amministrativa. Ma cosa festeggiano questi signori? Le numerose inchieste della magistratura che nel corso degli ultimi anni hanno investito l’amministrazione comunale? Il mancato avvio delle bonifiche in un’area centrale della martoriata Terra dei fuochi per le scelte clientelari di De Luca avallate e sostenute ciecamente? La presenza dei campi rom e i roghi tossici costantemente appiccati, attentato all’ambiente e alla salute pubblica? Oppure festeggiano i fiumi di denaro ricevuti per migliorare le condizioni del territorio e confluiti, invece, in oscure vicende affaristiche? La verità è una: i dem, campioni di ipocrisia e di bluff, continuano a far finta di cambiare, unicamente perché nulla cambi, nello squallido tentativo di restare saldamente attaccati alla poltrona. Ma il trucco lo abbiamo svelato da tempo: il Pd, come si dice dalle nostre parti, ormai è carta conosciuta… che vergogna!”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













