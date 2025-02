Precipita dall’ottavo piano, morto il figlio 30enne del senatore Occhiuto

271 Visite

Mistero a Cosenza sulle cause dell’incidente che ha cagionato la morte di Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era arrivato all’ospedale ‘Annunziata’ in condizioni disperate dopo essere caduto dall’ultimo piano dell’abitazione in cui viveva con la famiglia, in viale Mancini, nel centro di Cosenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews