Le condizioni di salute del Papa: il dibattito sulle eventuali dimissioni, i corvi e le liti interne

E ancora: c’è attualmente una vacatio di potere nello Stato della Città del Vaticano? La risposta al secondo interrogativo è facilmente derubricabile ed è anche stavolta no, non c’è alcun vuoto governativo oltre il Portone di Bronzo. I dicasteri lavorano normalmente, i cardinali prefetti degli stessi pure, il Giubileo va avanti senza sosta. Se invece ci si chiede se il popolo di Dio, che non vede il Papa da otto giorni, sia in questo momento smarrito allora sì, il problema sussiste ed è inutile nasconderlo. Proprio su questo giocano stavolta i «corvi» con il loro “piano B”: insinuare il dubbio che il Papa non sia più in grado di proseguire e che lui stesso se ne starebbe rendendo conto. Si è anche molto parlato della famosa «lettera (di rinuncia) già firmata» subito dopo il Conclave del 2013 da utilizzarsi in caso di «impedimento serio e invalidante». Fu lo stesso Francesco, in un’intervista del 2021, a rivelare di averla data al cardinale Bertone ma di non sapere se poi fosse passata «al suo successore». Anche qui occorre una precisazione, perché di fregnacce se ne leggono fin troppe. La lettera in questione fu consegnata al cardinale Tarcisio Bertone non in quanto Segretario di Stato, ma perché all’epoca del Conclave del 2013 era anche il Camerlengo di Santa Romana Chiesa, quella figura che durante la Sede Vacante amministra temporaneamente lo Stato.