Napoli, colpi di arma da fuoco a Chiaia: ferito 24enne

I carabinieri intervengono in un bar di via riviera di Chiaia 63 per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco.

Poco prima un 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine mentre era in compagnia di altre persone veniva colpito al polpaccio destro da un proiettile. Dai primi accertamenti pare che il colpo sia arrivato dall’esterno del bar ad opera di ignoti in sella a uno scooter.

La vittima è stata visitata dai medici dell’ospedale San Paolo e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dei fatti anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli che hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo. Indagini in corso













