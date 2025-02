SAN CASTRESE SELECTA 2025. L’EVENTO, ALLA SUA SECONDA EDIZIONE, PREMIA CON IL MARIO MUSELLA PRIZE

246 Visite

I ragazzi della “San Castrese Records” (che devono il loro nome al patrono di Marano), e della chiesa San Castrese, con il patrocinio morale del comune di Marano di Napoli, hanno organizzato un concerto al Teatro Alfieri (Via Tagliamento n.8) nella settimana di San Castrese. Per dare maggiore risalto alla vocazione culturale dell’evento, verrà consegnato per il secondo anno consecutivo il “Mario Musella Prize”.

Mario Musella morì a Marano a soli 34 anni nel 1979, è considerato il precursore del Neapolitan Power. A lui è dedicato il più famoso disco di Pino Daniele: “Nero a metà”. Il premio mira quindi a promuovere la cultura musicale nei territori della provincia Maranese.

Simona Molinari, Gnut, i THRU COLLECTED, Tommaso Primo, Napoleone, Mazzariello e Vesuviano verranno premiati con il “Mario Musella Prize”, ognuno per le rispettive categorie previste dal riconoscimento stesso:

1. Miglior composizione – per le migliori composizioni e testi della musica napoletana – a Tommaso Primo per “Giuda”;

2. Premio Nicchia Popolare – premia le canzoni per l’influenza avuta sulla propria nicchia – a Gnut per “Nu Poco ‘e bene” (il premio verrà consegnato dal precedente vincitore Pepp’oh);

3. Premio alla carriera – per le carriere più ispiranti della musica campana – a Simona Molinari;

4. Miglior progetto sperimentale – premio che celebra la visione artistica, la creatività e

l’innovazione – ai THRU COLLECTED (ritirato dal fondatore, produttore e art director Riccardo Sergio);

5. Miglior brano – che premia il migliore brano dell’anno da parte di un autore campano – a

Mazzariello per “atti estremi in luogo pubblico”;

6. Miglior brano in Napoletano – che celebra lo straordinario talento del raccontare storie

attraverso il dialetto – a Napoleone per “Anna è tornata”;

7. Miglior emergente – che celebra il newcomerz che più di tutti si è distinto nelle sue ultime uscite – a Vesuviano.

CHERRY FEST

Avremo anche le esibizioni in acustico di tutti questi artisti (a parte i THRU COLLECTED per motivi logistici), inoltre, l’apertura dell’evento sarà affidata al coro della chiesa San Castrese in collaborazione con Pepp’oh e ci sarà l’esibizione dell’organizzatore ed host della serata Francesco Ganzo.

Ganzo nasce a Napoli il 29/08/2000 ed è un cantautore legato tanto alla tradizione musicale Napoletana, quanto alla musica folk e black d’oltreoceano. La sua bio di Spotify recita “primo cittadino di Marano di Napoli”, comune di nascita dell’artista. Forte di importanti esperienze discografiche, dopo un ep con ottimi numeri con Pluggers e cinque singoli usciti sotto Universal, Ganzo ha scelto una strada indipendente, in cui possa sentirsi più genuino e meno sottoposto alle pressioni dell’industria.













