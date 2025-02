CASORIA: “Riformulazione delle tariffe (TARI), mancanza di trasparenza e lungimiranza da parte dell’Amministrazione”

426 Visite

I consiglieri comunali di opposizione, Valiante e Cristarelli, al termine della II Commissione permanente svoltasi il 10 febbraio e presieduta dal consigliere Barra, esprimono forte preoccupazione dopo aver ascoltato in audizione il dott. Isoldo, che ha messo indirettamente in luce una grave lacuna nell’operato dell’attuale Amministrazione in continuità con la precedente riguardo alla riformulazione delle tariffe avvenuta nel consiglio comunale di aprile 2024. È emerso, infatti, che i membri dell’Amministrazione non erano adeguatamente informati sulla normativa inerente il Piano Economico Finanziario (PEF), il che ha portato a una gestione poco chiara delle entrate e a un’impossibilità di recuperare risparmi da utilizzare nel 2025.

“È inaccettabile che, in un contesto così delicato come quello della riformulazione delle tariffe, l’Amministrazione si presenti sprovvista delle necessarie conoscenze normative. Questo atteggiamento dimostra una mancanza di preparazione e di responsabilità”, dichiarano i consiglieri Valiante e Cristarelli.

Inoltre, i consiglieri rilevano che, sebbene l’attuale Amministrazione stia finalmente mostrando una volontà di contrastare il fenomeno del sommerso nelle utenze non domestiche, questa iniziativa risulta tardiva e avrebbe dovuto essere attuata già durante la precedente gestione. “Siamo in attesa di comprendere gli sviluppi delle prossime commissioni, in particolare riguardo al dato massimo di risparmio percentuale sulle tariffe delle utenze domestiche”, continuano i consiglieri.

Infine, gli esponenti dell’opposizione richiedono un ulteriore accertamento tra gli importi del PEF e i costi del servizio relativi agli anni 2022 e 2023, al fine di garantire un processo di redazione delle tariffe per il 2025 che sia trasparente e giusto per tutti i cittadini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews