Napoli, polizia Locale: controlli codice della strada e parcheggiatori abusivi

Gli agenti della Unità Operativa Git, Stella, Fuorigrotta e Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno posto in essere, in considerazione delle nuove norme del Codice della Strada, un’attività di prevenzione e accertamento sul territorio.

I veicoli controllati sono stati 69 mentre le violazioni contestate 37 tra cui la guida senza patente, la circolazione senza copertura assicurativa, omesso uso delle cinture di sicurezza, omessa revisione. I veicoli sequestrati sono stati 5, i fermi amministrativi 3, un veicolo è stato sospeso dalla circolazione. Infine è stata ritirata una patente e 16 veicoli, tra motocicli e autoveicoli, sono stati prelevati poiché in stato di abbandono mentre altri 2 veicoli prelevati per sosta irregolare; 13 i verbali non contestati per varie violazioni inerenti la sosta.

Nel corso dei controlli è stato denunciato un minorenne, senza patente, alla guida di un motociclo oggetto di furto con targa di altro veicolo, tra l’altro, già sequestrato dalla stessa Polizia Municipale.

Sul fronte del contrasto ai parcheggiatori abusivi sono stati effettuati 7 deferimenti per esercizio abusivo in recidiva, 3 per violazione del Daspo Urbano, mentre sono stati notificati 7 ordini di allontanamento e sanzionato, amministrativamente, un soggetto per esercizio abusivo.













