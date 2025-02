Terra dei fuochi, De Rosa(Fi): “Da campano provo vergogna e mortificazione”

154 Visite

“Dopo anni di disastri e scempi ambientali, arriva dalla Corte Europea di Strasburgo la condanna dell’Italia per la vicenda Terra dei Fuochi. Una macchia che deve far riflettere tanto e tutti. Un dramma sottovalutato, una ferita che ancora sanguina, per i tanti morti di cancro, bambini, donne e uomini. Oltre alla prevenzione è mancata la volontà di mettere fine alla raccapricciante deriva ambientale che quasi 3 milioni di cittadini hanno dovuto subire, tra le province di Napoli e Caserta. Rifiuti di ogni specie interrati nelle campagne, da cittadino campano provo un profondo senso di vergogna e grande mortificazione. Quello che non si è riuscito a fare in passato è doveroso farlo oggi, un obbligo che abbiamo non solo per le generazioni future, ma soprattutto per chi ha pagato con la vita il disastro della Terra dei Fuochi. Questa tematica non ha colori politici, la salute non appartiene ad un partito, dobbiamo garantire ambienti salubri, essere pronti alle sfide che l’imminente presente ci mette davanti. Questo sarà uno dei principali argomenti per i quali ci batteremo, al di là della campagna elettorale, con le vite umane non si scherza”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.













