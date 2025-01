MARANO E CALVIZZANO (NON) SI ATTACCANO AL TRAM LEGGERO. LA SCONFITTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI LORO REFERENTI POLITICI CHE PER ANNI HANNO INCENSATO IL NULLA

834 Visite

Per anni hanno discusso e parlato solo del tram, di null’altro, di nessun altro problema della città. Associazioni, una in particolare, si sono spese in comunicati trionfali a suo di “ce l’abbiamo fatta”. E invece non sono riusciti in un bel nulla, né loro né i loro fantasmagorici referenti politici, territoriali e non.

Il tram leggero? Ne beneficeranno tanti comuni, tra cui Qualiano, Giugliano e Villaricca, ma non Marano e Calvizzano, se non con un misero servizio di bus sharing.

La città Metropolitana di Napoli ha infatti deciso di candidare a finanziamento la costruzione di una monorotaia sopraelevata a 12 metri dal suolo nell’area nord di Napoli che effettuerà 7 fermate in 7 stazioni, collocate a Qualiano, capolinea e deposito (Parco commerciale Grande Sud), Giugliano (Nuovo ospedale), Giugliano (Corso Campano), Villaricca (via Napoli), Villaricca (Corso Europa), Mugnano (interscambio con linea Arcobaleno) e Napoli (Cupa Perillo – Scampia).













