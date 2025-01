Bimba rapita in clinica: marito e moglie attivisti: ecco il loro piano diabolico

94 Visite

Chi sono i rapitori

Rosa Vespa e Aqua Moses sono una coppia sposata dal 2021 e residente a Castrolibero. I due da molti anni sognavano un figlio: un desiderio diventato un’ossessione al punto da decidere di mettere in atto un piano lungo e dettagliato. Rosa e Aqua, per nove mesi, hanno finto di aspettare un bambino. Hanno simulato una gravidanza e l’8 gennaio hanno annunciato la nascita di Ansel, un maschietto, tramite un post su Facebook. “Dopo tanta attesa il nostro miracolo è arrivato! Alle ore 20:00 di oggi è nato Ansel. Mamma e Papà ti amano!” aveva scritto la donna sul social. Poi, per giustificare con i familiari l’assenza del neonato, la donna avrebbe raccontato a tutti che il piccolino era rimasto in clinica perché i medici dovevano fare degli accertamenti. Anche il marito, che su Facebook scrive di essere un mediatore culturale presso una cooperativa, aveva pure festeggiato sui social la “nascita” del figlio ricevendo numerosi messaggi di auguri. Entrambi sono impegnati in politica, attivisti e sostenitori di Mimmo Lucano.