Terzo mandato De Luca, Manfredi: “Evitare confusione in Campania, scenda in campo chi legittimato”

“Credo che noi in primo luogo dobbiamo evitare di creare confusione in Campania che ha bisogno di un’elezione in cui chi scende in campo sia legittimato ad essere candidato ed eletto e poi bisogna che ci sia chiarezza del quadro politico che consenta agli elettori di poter scegliere con serenità”. Lo ha affermato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, in relazione alla querelle tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il Governo nazionale rispetto al tema del terzo mandato. Secondo Manfredi, “si poteva evitare di arrivare a questo: la soluzione si poteva trovare per via politica, come avvenuto in altre Regioni, trovando una composizione in cui tutti i protagonisti in campo, a partire dal presidente De Luca, avessero un ruolo nella scelta di rinnovamento”.













