Mugnano, Sarnataro presenta la nuova giunta: quattro le new entry

E’ stata presentata questa mattina in aula consiliare la nuova, e molto probabilmente ultima, giunta targata Sarnataro. Quattro le new entry: Gennaro Santopaolo, in quota Siamo Mugnano con delega agli Eventi, al Personale e al Bilancio; Biagio Migliaccio del Pd con delega ai Lavori Pubblici; Daniela Puzone per Italia in Comune con delega alle Politiche Sociali e alla Cultura; Nicoletta Pianese per Italia Viva con delega alle Attività Produttive.

Riconfermati il vicesindaco con delega alla Pubblica Istruzione Biagio Bove, Stella Cassettino all’Urbanistica e Gennaro Totaro all’Ambiente.

“Iniziamo l’anno nuovo con la presentazione della nuova giunta – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – Mi preme innanzitutto ringraziare gli assessori uscenti (Sequino, Liccardo, Zincarelli e Massarelli) per il lavoro svolto in questi anni. C’è tanto lavoro da fare per tutti sebbene siamo alla fine del mandato. Cambiare ci consente di sfruttare nuove energie. Soddisfatto di questo rimpasto, sebbene non sia stato semplice, sono fiducioso sull’operato di questa giunta, che è ancora più politica della precedente, con cui porteremo quest’amministrazione a fine mandato”.

Ai tre consiglieri comunali (Santopaolo, Migliaccio e Puzone) divenuti assessori, subentreranno Guido Mauriello (Siamo Mugnano), Rita Esposito (Pd) e Vincenzo Massarelli (Italia in Comune).













