Il presidente Mattarella a Caivano, l’incontro in chiesa con don Patriciello. “Una comunità importante, che ha a cuore il futuro dei ragazzi”

Seconda e ultima giornata, a Napoli, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita privata nel capoluogo campano. Il presidente, che ieri aveva fatto tappa al Gesù Nuovo, a Santa Chiara e al Museo di San Martino, stamattina ha lasciato Villa Rosebery, residenza ufficiale del capo dello Stato a Napoli, per partecipare alla Messa di Don Patriciello nella chiesa dei Santissimi Apostoli del Parco Verde di Caivano. All’arrivo, il capo dello Stato è stato accolto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Al termine della Messa, il presidente ha preso la parola in Chiesa, ringraziando don Patriciello per l’opera che svolge e ha formulato gli auguri alla comunità di Caivano, soprattutto per i bambini e i ragazzi per il loro futuro. Poi Mattarella è stato salutato calorosamente da alcuni fedeli, facendo una foto con il sacerdote ai piedi dell’altare. “Accolgo l’invito di don Patriciello con un certo imbarazzo a parlare alla fine della Messa – ha detto il capo dello Stato, come da video postato sui social da alcuni del fedeli presenti alla celebrazione – ma lo faccio volentieri e lo ringrazio per l’opera che presta e per questa magnifica celebrazione. Caivano è una comunità importante – ha detto Sergio Mattarella – e i miei auguri non sono solo per l’anno che è appena cominciato, ma anche per il futuro, particolarmente dei bambini e dei ragazzi, perché su di loro sono le speranze che la comunità di Caivano ha a cuore, il futuro di bambini e ragazzi”.













