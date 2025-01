Al via i saldi, quanto e come spenderanno gli italiani

143 Visite

Conto alla rovescia della corsa allo sconto per 16 milioni di italiani. Oggi, 4 gennaio, partono i saldi in tutta Italia, dopo l’avvio anticipato di ieri in Val d’Aosta. Sei italiani su dieci sono pronti agli acquisti, secondo l’indagine di Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. Il 49% degli acquirenti approfitterà dei saldi per comprare un prodotto desiderato da tempo, con una maggiore propensione tra i giovani. Aumenta inoltre la percentuale di chi prevede di spendere di più rispetto al 2024, dal 20,2% al 22,1%. Secondo alcune associazioni, però, non ci sarà quella impennata di acquisti che ci si aspetta. “I portafogli degli italiani sono già vuoti dopo le feste di fine anno, e gran parte degli acquisti sono già stati anticipati alla settimana del Black Friday”, osserva Carlo Rienzi, presidente del Codacons.













