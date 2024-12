Bambina caduta dalle scale e morta a Tufino: sul caso anche i carabinieri del Ris

222 Visite

Hanno utilizzato il luminol per scoprire eventuali tracce biologiche nella casa in cui, nella notte del 14 dicembre morì Alessandra, la bimba di 4 anni affidata ad una cugina del suo papà. Il mistero si infittisce.

A Tufino, nell’appartamento di via Roma posto sotto sequestro dal giorno della tragedia sono arrivati i carabinieri del RIS ed hanno trascorso alcune ore nella casa a due piani dove la bimba viveva con due cuginetti ed i loro genitori.

Gracile e malnutrita, i segni di una bruciatura sul corpo, le cause della morte non sembrano compatibili con la caduta accidentale da una scala a chiocciola come pure aveva dichiarato la famiglia affidataria ai carabinieri della compagnia di Nola, diretti dal capitano Edgard Pica.

Il corpo senza vita della piccola si trova ancora nell’obitorio dell’istituto di medicina legale di Caserta dopo essere stato prima a Napoli, al secondo Policlinico.

È ancora giallo sulla morte di Alessandra ed è per questo che la Procura di Nola che coordina le indagini affidate ai carabinieri ha chiesto l’intervento dei militari del Reparto Investigazioni Scientifiche.

Al momento ad essere stati iscritti nel registro degli indagati sono proprio i genitori affidatari della piccola mentre la sua mamma ha dato mandato a due legali: vuole sapere cosa abbia portato alla morte la sua piccolina che da mesi non vedeva più. Aveva sperato di riabbracciarla proprio in questi giorni quando sarebbe stato avviato un percorso per riavvicinarla alla figlioletta. Non è riuscita a riabbracciarla.

