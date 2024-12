Il caminetto ancora acceso e pieno di fumo: morto un turista, gravi altri tre

296 Visite

Tragedia a Cefalù, nel Palermitano, dove quattro turisti sono rimasti intossicati probabilmente da monossido di carbonio. Uno di loro è morto, gli altri sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. È successo in una villetta. Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno trovato un caminetto acceso, pieno di fumo. Molto probabilmente sono state le esalazioni provenienti dalla brace a causare l’intossicazione.

Sono tutti turisti di nazionalità tedesca. A perdere la vita un uomo di 36 anni. Gli altri tre, due donne di 34 e 60 anni e un uomo di 63, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale e sottoposti a trattamenti in camere iperbariche. Sono gravi.













