Studentessa italiana accoltellata ad Oslo. Il padre: “Lui non accettava che mia figlia tornasse in Italia”

292 Visite

“L’ex fidanzato di mia figlia non aveva dato segni di squilibrio. Sono stati fidanzati per due anni e hanno convissuto per un anno e mezzo a Oslo. Ragazzo tranquillissimo. E’ venuto in vacanza con noi tante volte, l’ho portato da tante parti, è venuto in Italia”, ha aggiunto Carlo Voce. “Si erano lasciati a settembre, io lo avevo rivisto a novembre e lui non aveva accettato questa cosa – ha detto ancora -. C’è stata una causa scatenante: mia figlia ora sarebbe venuta in Italia e il fatto che non sarebbe venuto con lei forse”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews