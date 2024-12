Taranto-Giugliano, i tigrotti espugnano lo Iacovone e chiudono l’anno solare con un altro successo

225 Visite

Successo che arriva nel finale di gara contro il fanalino di coda del girone. Il Giugliano espugna lo Iacovone di Taranto, battendo i padroni di casa – in condizioni di classifica sempre più critiche – con un rotondo 2-0. Lo score si concretizza nel finale di gara, dopo oltre un’ora di gioco segnata da equilibrio e noia. Per i gialloblu Bertotto, che con questo successo salgono a quota 30, in rete Giorgione e Masala, entrambi subentrati nella ripresa.

Giorgione sblocca il risultato, a tredici minuti dal termine, con un bel tiro dal limite; Masala, invece, controlla bene nell’area piccolo e, dopo un doppio dribbling, mette alle spalle del portiere pugliese.













