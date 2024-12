Marano. Aprea (PD): Presentata ed approvata all’unanimità la Mozione sulla prevenzione oncologica.

458 Visite

Il 17.12.2024, ho presentato in Consiglio Comunale una mozione di indirizzo sull’iniziativa di sensibilizzazione per la promozione della campagna vaccinale contro il papilloma virus umano (HPV) e sull’importanza degli screening oncologici alla cervice uterina, al seno e al colon-retto.

Ho presentato questa mozione con un forte senso di responsabilità e di speranza.

Responsabilità, perchè, come amministratrice sento il dovere di promuovere azioni concrete per tutelare la salute dei nostri cittadini. Sento il dovere di promuovere queste campagne, avvicinando i cittadini a strumenti di prevenzione, come la stessa vaccinazione contro l’HPV, o gli screening oncologici per la diagnosi precoce dei tumori alla cervice uterina, al seno e al colon-retto.

Speranza, perchè credo fermamente che la prevenzione possa fare la differenza, salvando delle vite e migliorando il futuro della nostra comunità. Gli strumenti di prevenzione, oggi sono accessibili a tutti, ma spesso poco conosciuti o sottovalutati.

La mozione, che sottolinea il valore della prevenzione e del diritto alla salute, è stata approvata all’unanimità, con il sostegno di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione.

Questo risultato dimostra che, quando si tratta di temi fondamentali come la salute pubblica, è possibile lavorare insieme, mettendo al primo posto il bene dei cittadini.

Ringrazio ancora tutti i colleghi per il loro supporto. A mio avviso, la PREVENZIONE è una battaglia che riguarda TUTTI NOI, e invito ognuno di voi a informarsi e a partecipare attivamente a queste importanti campagne di prevenzione.

Elena Aprea – Consigliera PD del Comune di Marano di Napoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews