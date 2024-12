Marano, ladri in azione nel parco Sant’Angelo. “Erano in 5 e tutti incappucciati”

433 Visite

Cinque uomini incappucciati- secondo i racconti di residenti e vittime – hanno fatto irruzione nella notte in un parco di via Marano-Quarto e svaligiato o facendo irruzione in almeno due case. “La situazione – tuonano i residenti – è ormai diventata insostenibile”. I ladri erano ancora nel parco, tra l’altro videosorvegliato, quando qualcuno ha lanciato l’allarme. Non è noto se i fatti siano già stati denunciati alle forze dell’ordine del territorio.













