Napoli. Turista investito e ucciso da scooter: alla guida un ragazzo di 21 anni

Un turista di 75 anni è stato investito e ucciso da un motorino mentre attraversava la strada in corso Amedeo di Savoia, ieri sera intorno alle 21.30. La vittima, originaria di Bari ma residente in Francia, si trovava a Napoli con la moglie e un nipote per una visita nella città partenopea.

Il conducente del motorino è un ragazzo di appena 21 anni.

I sanitari del 118, prontamente intervenuti, hanno trasportato il 75enne d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Nonostante gli sforzi dei medici, la gravità delle ferite riportate ha portato al decesso dell’uomo nella mattinata successiva.













