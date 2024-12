Napoli, scuole occupate abusivamente: presto il blitz in 26 istituti

185 Visite

Non è passata inosservata la denuncia della preside dell’Alpi-Levi. La sua diffida non è caduta nel vuoto e la storia dei locali occupati in alcuni plessi del comprensivo di Scampia resta al centro dell’agenda amministrativa del Comune di Napoli. Nei prossimi mesi, saranno firmati provvedimenti di sgombero nei confronti di ben 26 istituti napoletani, a carico di cittadini che hanno occupato in modo illegale locali un tempo destinati ai custodi. Tra questi 26 istituti, c’è anche la Alpi-Levi, un presidio strategico nella difesa della cultura e della legalità in un territorio difficile.













