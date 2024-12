Marano, le ultimissime sulla consegna dei loculi al cimitero: l’ennesimo ritardo e tutto ciò che non vi hanno ancora detto

292 Visite

Le ultimissime sul cimitero e sulla arcinota e vergognosa vicenda dei loculi. Oggi abbiamo attinto informazioni che, purtroppo, la classe politica locale non diffonde o diffonde sempre in ritardo.

Mesi fa il sindaco Morra annunciò – dopo altri due o tre annunci andati a vuoto – che la consegna sarebbe avvenuta verosimilmente a dicembre del 2024.

Ebbene, la situazione è la seguente: il collaudo tecnico è stato eseguito ed è andato bene; manca però ancora il collaudo amministrativo, che compete a una terna di esperti collaudatori. Questo collaudo dovrebbe essere eseguito a breve, ma la tempistica non è nota.

Dopo aver eseguito il collaudo, l’ultimo, occorrerà stipulare migliaia di contratti con gli acquirenti, ma non è ancora chiaro se il contraente sarà la ditta che ha realizzato l’opera o il Comune di Marano. Al Comune, al momento, non c’è personale e per stipulare migliaia di contratti, prima di consegnare i loculi, ci vorranno verosimilmente altri mesi.

Ci sono, infine, centinaia, forse migliaia di richieste per esumazione dei defunti di lunga data. Facciamo un esempio: se al cittadino X viene assegnato il loculo, magari entro i prossimi mesi e magari entro i prossimi mesi riuscirà pure a stipulare il contratto e a pagare l’ultima rata, potrebbe comunque dover attendere altre settimane o mesi per le procedure di esumazione del proprio defunto. La lista è lunga anche in quel caso.













