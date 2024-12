MARANO, ULTIMISSIME SCUOLA E GIUDICE DI PACE: PERSA LA CAUSA BIS CON I CAVALLO. D’AMBRA ALLA FINE SI PIEGHERA’ ALLE “PRESSIONI?”

280 Visite

Allora è confermato: il Comune ha perso il secondo round giudiziario con i Cavallo, che si era già in precedenza aggiudicato i due terzi di una palazzina, quella che ospita il Giudice di Pace, realizzata con fondi europei. La conferma arriva dalla consigliera Barbara Schiattarella, che ha protocollato una richiesta di accesso agli atti per conoscere gli estremi della sentenza. Il Comune, anni fa, aveva formulato un ricorso per ottenere un indennizzo in relazione alla costruzione della palazzina giudiziaria, sorta sul terreno dei germani Cavallo senza le necessarie procedure. Brutta tegola, l’ennesima sul fronte giudiziario.

Notizia numero due: sembra che i D’Ambra, titolare dell’immobile di San Rocco di recente condonato dal Comune e che ospita la scuola media di San Rocco, alla fine – dopo settimane di comunicati, messe in vendita e battibecchi con il sindaco – stiano per cedere a “pressioni e ingerenze” di svariata natura. Altri riferiscono che l’accordo non sarebbe stato ancora trovato. Qual è la verità? Nel primo caso, la scuola potrebbe non essere sgomberata il 3 gennaio, così come previsto dall’ufficiale giudiziario lo scorso 25 novembre. Ora bisognerà capire se saranno eseguiti i lavori all’interno dello stabile, per renderlo scuola a tutti gli effetti e a carico di chi, o se si troverà qualche altro escamotage per rinviare il tutto a fine anno scolastico. Attendiamo conferme o smentite.













