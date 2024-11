Marano, cittadini ci scrivono: “Ennesimo sabato senza acqua nella zona di via Corree di sotto”

Gentile direttore, abito in via Corree di sotto e, ormai, siamo rassegnati al fatto che tutti i giorni dopo le 8 l’acqua è pochissima e non ci si può fare neanche una doccia dopo quell’orario perché lo scaldino non si accende. Il sabato poi c’è l’acqua fino alle 8.30, poi al primo piano non arriva perché le pompe C2 non supportano la richiesta d’acqua di tutti i cittadini della zona. Le pompe C2 dovrebbero essere o rafforzate o addirittura sostituite, cosa che secondo me non avverrà mai e noi regolarmente paghiamo le bollette d’acqua per me eccessive.

Nicola (Marano)