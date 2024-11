Napoli. Emergenza Freddo, le iniziative del Comune

In previsione dell’ abbassamento delle temperature saranno adottate una serie di misure al fine di tutelare i soggetti più fragili presenti sul territorio del Comune di Napoli.

Per potenziare l’attuale sistema di offerta sono stati allestiti, presso il Centro di Prima Accoglienza di via de Blasiis, 18 nuovi posti letto, oltre quelli ordinariamente disponibili. Per ogni ospite è previsto, inoltre un cestino cena. Gli ospiti privi di documento di riconoscimento saranno comunque accolti compilando una semplice dichiarazione contenente i propri dati.

Presso lo spazio docce in via Tanucci 9 sono stati allestiti 20 posti letto. Gli ospiti potranno essere accolti nelle ore notturne ed inoltre usufruire quotidianamente del servizio docce. L’Amministrazione comunale mette a disposizione delle persone senza dimora n. 1500 kit di prima accoglienza formati da una sacca contenente asciugamano monouso, lenzuola monouso, federa monouso e telo isotermico.

Le stesse saranno distribuite alle persone senza dimora che vivono in strada dal personale dell’Unità di strada e presso il Chiosco di portierato sociale “Bella Piazza”. Presso il Chiosco le persone potranno fare richiesta di un posto di accoglienza notturna.

I posti di accoglienza straordinaria previsti nell’ambito del “Piano Freddo 2024-2025” saranno attivi a partire dal 01/12/2024.

“L’emergenza freddo è una sfida umanitaria che richiede solidarietà e azioni concrete soprattutto in questo momento storico. A Napoli ci impegniamo a garantire accoglienza, riparo e calore umano alle persone senza dimora, offrendo loro un sostegno reale per affrontare l’inverno. Nessuno dovrebbe essere lasciato solo al freddo: insieme possiamo fare la differenza e trasformare l’aiuto in speranza” ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese