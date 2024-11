Pianura, associazione mafiosa e tentato omicidio: 15 arresti

114 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che la Polizia di Stato, nella mattinata odierna, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli, su richiesta dei Pubblici Ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nei confronti di 15 soggetti, di cui 13 destinatari di custodia cautelare in carcere e due degli arresti domiciliari, in quanto ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, utilizzo illecito di apparati telefonici in stato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, sono state avviate a seguito del sequestro di persona e successivo omicidio di COVELLI Andrea , il cui cadavere è stato rinvenuto l’1 luglio 2022 abbandonato in una selva di questa contrada Pignatiello, nella zona occidentale di questo capoluogo.

Tale episodio si inserisce in un contesto di conflittualità nel quartiere Pianura che per un lungo periodo ha visto contrapposti il gruppo Carillo e l’antitetico clan Esposito/Marsicano, sodalizi che sono stati disarticolati con l’esecuzione di provvedimenti restrittivi eseguiti il 14 luglio 2022 con l’arresto di 34 persone.

La successiva attività d’indagine, effettuata dal luglio 2022 con attività tecniche, ha consentito di evidenziare una perdurante condotta camorristica del clan Esposito/Marsicano, che è riuscito a rigenerarsi mantenendo costante il controllo armato del territorio a Pianura anche attraverso alleanze con esponenti criminali del vicino quartiere di Soccavo.

In particolare, si sono evidenziate numerose estorsioni (alcune delle quali ordite da soggetti in stato di detenzione mediante cellulari illecitamente ottenuti) ai danni di esercizi di quella zona.

Ad uno degli indagati viene anche contestato un tentato omicidio avvenuto a Pianura il 24 agosto 2022.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.













