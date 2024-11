LE FIBRILLAZIONI IN ALCUNI COMUNI DEL GIUGLIANESE E LA REGIA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI PORCELLI

177 Visite

In queste ore in alcuni comuni dell’area giuglianese sono insistenti le voci di fibrillazioni politiche. In particolare a Villaricca, Calvizzano e Mugnano dietro queste fibrillazioni – si celerebbe la mano del consigliere regionale Giovanni Porcelli, intenzionato a centralizzare il consenso in vista delle prossime elezioni regionali. A Villaricca, secondo quanto ci riferiscono alcuni autorevoli personaggi del posto, l’intenzione sarebbe quella di sfiduciare l’attuale Sindaco Gaudieri. A Mugnano, invece, Porcelli starebbe lavorando per sottrarre consiglieri all’attuale sindaco Sarnataro e sfiduciarlo entro il mese di febbraio 2025. Sarnataro avrebbe paventato l’ipotesi di candidarsi al consiglio regionale e la scelta del primo cittadino non sarebbe andata a genio a Porcelli, in lizza proprio per la stessa carica. Porcelli e Sarnataro operano essenzialmente sullo stesso territorio, entrambi si sottrarrebbero consensi reciproci con la doppia candidatura e questo non gioverebbe chi è maggiormente avvantaggiato. A Calvizzano, Porcelli forte di diversi esponenti in seno al Consiglio Comunale starebbe lavorando per esprimere un suo candidato sindaco (si vocifera da tempo di Luciano Borrelli) in vista delle elezioni del 2026. E proprio dagli ambienti politici vicini a Forza Italia Pirozzi verrebbe proposto come candidato alla regione. In ogni caso sono già iniziate le manovre politiche. A Marano, invece, Porcelli sostiene convinto il sindaco Morra e sarebbe pronto ad avvantaggiarsi anche delle frizioni in atto ormai da tempo tra i Fiola, main sponsor del sindaco, e il presidente De Luca.













