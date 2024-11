156 Visite

“Un sincero in bocca al lupo al neo presidente di Anci Nazionale, Gaetano Manfredi! La sua esperienza e la competenza, maturata in questi anni alla guida del Comune di Napoli, saranno sicuramente fondamentali in questa nuova avventura” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico.













