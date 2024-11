MARANO, ATTI VANDALICI E FURTI IN VIA PADRETERNO. SERATA DA INCUBO PER RESIDENTI E FRUITORI DEL CAMPO SPORTIVO

Atti vandalici in via Padreterno: la comunità è preoccupata

Questa sera, in via Padreterno, nei pressi del campo sportivo, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo che ha scosso la tranquillità della zona. Malviventi hanno preso di mira diverse auto parcheggiate in strada, rompendo i finestrini e rubando oggetti personali come buste della spesa, indumenti e zaini contenenti materiale scolastico.

Ciò che rende l’episodio ancora più inquietante è l’apparente disinvoltura con cui questi atti sono stati compiuti, nonostante la presenza di telecamere private e il continuo passaggio di persone.

I cittadini colpiti hanno prontamente allertato i carabinieri e la polizia municipale, segnalando quanto accaduto e sporgendo denuncia. Tuttavia, il senso di insicurezza cresce: sempre più persone si sentono vulnerabili in una città che sembra non riuscire a frenare questi fenomeni.