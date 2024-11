Città Metropolitana di Napoli, chiuso da lunedì a giovedì 14 (ore 18.00) lo svincolo della S.P.500 “Asse Perimetrale di Melito” uscita Mugnano

227 Visite

Sarà chiuso temporaneamente al traffico da lunedì 11 novembre 2024 (ore 7.00) a giovedì 14 novembre (ore 18.00), lo svincolo della S.P.500 “Asse Perimetrale di Melito” uscita Mugnano, dal Km 2+600 che si congiunge con la strada comunale Via Pietro Nenni (tratto Ex SP n. 1), nel territorio di Melito di Napoli.

La chiusura si rende necessaria per eseguire, in condizioni di sicurezza sia per gli addetti dell’impresa appaltatrice sia per l’utenza veicolare, i lavori di manutenzione straordinaria.

Durante la chiusura sarà possibile percorrere il seguente percorso alternativo:

– prendere S.P.500 in direzione di Corso Europa a Sant’Antimo

– prendere uscita verso S.Antimo/Casandrino da ex SS162NC Asse Mediano/SP ex SS 162NC;

– svoltare a sinistra e prendere Corso Europa

– continuare su via Colonne

– continuare su Corso Europa in direzione di Via Pietro Nenni

– svoltare a destra e prendi via Pietro Nenni.













