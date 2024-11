Vittime della strada, il 17 novembre a Marano una fiaccolata per ricordare i tanti giovani scomparsi in questi anni

388 Visite

In occasione della giornata mondiale per le vittime della strada, il 17 novembre, alle ore 17, a Marano, con partenza da via Padreterno e arrivo presso la chiesa San Ludovico d’Angiò, andrà in scena una fiaccolata in ricordo di tutte le giovani vittime che nel corso degli ultimi anni hanno perso la vita a bordo di scooter o altri veicoli. Durante la fiaccolata, organizzata dall’associazione vittime della strada, dalla mamma di una delle giovani vittime, Giuseppe Morra, e da altri residenti del territorio, saranno ricordati, tra gli altri, Corrado Finale, Salvatore Fico, Michele Coppeto, Pasquale Di Guida, Andrea Mellone, Pasquale Esposito, Salvatore Galiero, Davide Nuzzo e tanti altri giovani che hanno perso la vita sulle strade di Marano e dell’hinterland.













