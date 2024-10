TORRE DEL GRECO: tenta di strangolare la moglie, lei fugge sul balcone e chiede aiuto. 61enne arrestato dai Carabinieri.

279 Visite

12 anni di vessazioni e oggi il marchio livido dell’ennesima aggressione. Sul collo e sul petto, segni indelebili di una dannazione senza fine.

Lui 61 anni, lei uno in meno.

Lui lascia parlare le mani, lei uno sparring partner contro cui sfogarsi.

Una convivenza difficile la loro, fatta di silenzi e di un timido tentativo di mettere fine a quella violenza.

Ci ha provato la donna nel 2023, ha denunciato il marito ma poi ha scelto di tornare sui suoi passi.

Da allora le minacce e botte sono diventate ancora più frequenti.

E ieri sera, l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco. La 60enne è affacciata al balcone della sua abitazione. Chiede aiuto, grida piangendo.

Qualcuno compone il 112 e i militari arrivano in pochi istanti.

La vittima racconta singhiozzando quello che è appena avvenuto. Dopo l’ennesima lite, il marito le ha stretto le mani al collo. Ne porta ancora l’impronta sulla pelle.

L’uomo non ha reagito alle manette ma ha promesso alla moglie di tornare a casa.

E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.

La donna è stata curata da un equipaggio del 118.

A NAPOLI: braccialetto antistalking, scatta l’allarme. Carabinieri arrestano 49enne sottoposto a divieto avvicinamento alla ex

L’allarme in centrale operativa è scattato immediatamente. Un braccialetto elettronico assegnato ad un 49enne napoletano è stato rilevato in una strada del quartiere Fuorigrotta.

Non doveva essere lì. In considerazione dei maltrattamenti subiti dalla sua ex moglie, il tribunale gli aveva vietato di avvicinarla e il dispositivo era stato calibrato affinché qualsiasi tentativo di approccio fosse monitorato e scongiurato.

Il 49enne non ha fatto in tempo ad arrivare nei pressi della palazzina della sua ex che i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli l’hanno bloccato e arrestato.

Dovrà rispondere di inosservanza del divieto di avvicinamento. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.













