La chiamata dei carabinieri, il braccialetto elettronico che non si attiva, gli spari. Così Mario Furio ha ucciso la moglie Celeste

Si chiamava Celeste Palmieri la donna vittima del femminicidio avvenuto questa mattina a San Severo, in provincia di Foggia. La 56enne era arrivata in condizioni disperate all’ospedale Masselli Mascia, dopo essere stata ferita a colpi di arma da fuoco dal marito Mario Furio, 59 anni, agente della penitenziaria in pensione, nel parcheggio di un supermercato di via Salvemini. L’uomo si è poi tolto la vita con la stessa arma all’interno della propria autovettura.

La donna aveva da tempo avviato le procedure per la separazione e aveva più volte denunciato il marito per stalking e maltrattamenti. Nei confronti di Furio era stato emesso un divieto di avvicinamento e, al momento dell’attacco, indossava ancora il braccialetto elettronico.













