Anche la Parietti è stufa dopo l’ultimo furto: “Vivere a Milano è una roulette russa”

“Vivere a Milano è diventata una roulette russa”. Questo uno dei passaggi dello sfogo social di Alba Parietti che in alcuni post pubblicati su Instagram ha riferito del furto di tutte e quattro le ruote della sua macchina. “La sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio. Questa notte a me e altre persone tra Basiglio e Milano 3 – ha scritto Parietti – hanno trovato le macchine in questa condizione. Parlare di sorpresa in realtà è un errore. Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia”.













