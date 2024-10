Campi flegrei. Presentazione esercitazioni a Bagnoli, si presentano solo 22 cittadini

Un altro flop. Il claim scelto per l’occasione era: «Partecipo per essere pronto». Ma alla fine si è rivelato un nuovo buco nell’acqua l’incontro programmato per il pomeriggio di ieri ed annunciato con largo anticipo presso le comunità interessate in vista dell’esercitazione “nazionale” rischio vulcanico ai Campi Flegrei programmata dal 9 al 12 ottobre prossimi. Nell’auditorium di Bagnoli si contavano solo 22 cittadini. Tuttavia, come ha ricordato Luigi D’Angelo, direttore operativo del Coordinamento emergenze della Protezione Civile presente all’incontro, «il coinvolgimento dei cittadini è essenziale, questo test si rivolge proprio a loro, per spiegare in maniera semplice e provare sul campo cosa fare nel caso in cui dovesse scattare l’allarme rosso per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei».