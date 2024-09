Scontro furgone-bus a Ischia, morto 27enne

280 Visite

È morto il 27enne coinvolto questa mattina in uno scontro frontale tra il furgone che guidava e un bus dell’Eav.

L’incidente si è verificato in via Michele Mazzella, una delle strade più trafficate dell’isola d’Ischia, dove il furgone, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato violentemente con il mezzo pubblico. A seguito dell’impatto, il giovane ha riportato lesioni gravissime ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale Rizzoli di Ischia in codice rosso. Nonostante gli sforzi dei medici e un intervento chirurgico d’urgenza, le sue condizioni sono risultate disperate.

A causa della gravità delle lesioni, il 27enne è stato trasferito in elicottero all’ospedale Cardarelli di Napoli, in coma farmacologico. Purtroppo, poco dopo il suo arrivo, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente e il giovane è deceduto.

Otto anni fa il 27enne era stato già coinvolto in un altro grave incidente stradale che aveva visto vittima una anziana donna ischitana.













