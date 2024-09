MARANO, SEQUESTRATO UN LABORATORIO OCCULTO CHE ASSEMBLAVA ARTICOLI SCOLASTICI CONTRAFFATTI. DENUNCIATO IL RESPONSABILE

944 Visite

In linea con le indicazioni emerse nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi presso il Comune di Marano di Napoli il 19 settembre u.s., il Comando Provinciale di Napoli ha

intensificato l’attività di controllo economico del territorio nell’area agro-giuglianese.

In tale contesto, i militari del Gruppo di Giugliano in Campania hanno sequestrato, nel citato comune, oltre 117.000 prodotti scolastici e articoli di cancelleria contraffatti, denunciando un soggetto all’Autorità Giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

In particolare, i finanzieri, durante un’autonoma attività info-investigativa, incuriositi da movimenti sospetti intorno ad un locale sito all’interno di un parco residenziale, apparentemente privo di attività commerciali, hanno scoperto l’esistenza di una vera e propria linea di assemblaggio di prodotti contraffatti.

All’interno del laboratorio occulto, le Fiamme Gialle hanno sorpreso un soggetto intento al confezionamento del materiale e hanno così proceduto al sequestro del locale, di oltre 117.000 articoli di cartoleria e cancelleria contraffatti, di un macchinario da imballaggio, di alcuni rotoli di cellophane e di 2 banchi da lavoro. Tra i prodotti sequestrati, destinati a alimentare un mercato parallelo illecito, figurano quasi 70.000 album da disegno

recanti marca “Fabriano” di vario formato e grammatura, nei quali, su ogni singolo foglio, era impresso, a secco, il noto marchio, nonché un migliaio di gomme per cancellare di marca “Staedtler”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews