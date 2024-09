Sant’Antimo: carabinieri controllano una palazzina di 10 appartamenti. Sono tutti abusivi e rubavano l’elettricità. Nei guai anche il proprietario

203 Visite

A Sant’Antimo i carabinieri della locale tenenza insieme agli agenti della polizia municipale e al personale dell’Enel hanno controllato uno stabile di via Salvatore Russo.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato i 10 residenti degli altrettanti appartamenti nella palazzina. Gli indagati – sono tutti originari dell’India – devono rispondere di furto aggravato di energia elettrica.

Dagli accertamenti si è appurato che i 10 avevano realizzato degli allacci abusivi direttamente sulla montante del gestore Enel. A finire nei guai anche il proprietario dell’intero stabile che sarà sanzionato per la completa mancanza dei contratti di locazione. L’uomo, responsabile di aver violato le norme sulla legge relative alle locazioni abitative, aveva affittato abusivamente i 10 appartamenti.

Viste le precarie condizioni igieniche e strutturali in cui versa l’immobile è stata richiesta al Comune l’adozione di un’ordinanza di inagibilità.













