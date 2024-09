Giulia Cecchettin, parte oggi il processo a carico di Turetta

169 Visite

Sono gli stessi giudici a definire un processo “di interesse sociale particolarmente rilevante” quello che si apre oggi a Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin nell’ordinanza con cui viene disciplinato e limitato, per la ristretta capienza, l’ingresso in aula dei media e dei cittadini alla Corte d’Assise di Venezia. Nessun femminicidio ha mai creato così tanto rumore nelle piazze, nelle università e nella politica facendo entrare in tutte le case il viso pulito e pieno di speranze della studentessa di ingegneria biomedica che sognava anche di far rilucere la passione per i fumetti iscrivendosi a una scuola dove affinare il suo talento. Non ci sarà il ragazzo che si è dichiarato colpevole di averla uccisa con 75 coltellate la sera dell’11 novembre del 2023 a Vigonovo. I suoi avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera hanno scelto sin da subito di sottrarsi al faro mediatico e di scegliere una strategia finalizzata ad arrivare in tempi fulminei a una sentenza.