Napoli, polizia: Martorano nuovo capo del IV Reparto Mobile

Nella giornata di lunedì 16 settembre, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Gianfranco MARTORANO ha assunto la direzione del IV Reparto Mobile di Napoli.

Nato a Potenza nel 1966, ha conseguito nel 1989 la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi “LA SAPIENZA” di Roma.

Dopo aver assolto gli obblighi di leva prestando il proprio servizio con il grado di Ufficiale di Complemento nel Corpo della Guardia di Finanza, dal giugno 1991 al luglio 1992, è stato assegnato al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli e nel 1993 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense iscrivendosi all’albo professionale degli Avvocati e Procuratori Legali presso il Tribunale di Potenza, dove ha intrapreso l’esercizio della Professione Forense.

Sempre nel 1993 ha conseguito un Master in Diritto Tributario e delle Imprese presso la LUISS di Roma e nel marzo del 1994, vince il concorso pubblico per Vice Commissario della Polizia di Stato; l’anno successivo, dopo aver frequentato il 18° Corso di Specializzazione nei servizi di Polizia Stradale presso il Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena, ha prestato servizio come funzionario addetto alla Polizia Stradale di Bologna (1995/1997), e di Napoli (1997/2000).

Nel 2008 consegue la laurea specialistica in “Scienze delle pubbliche amministrazioni” presso l’Università di Catania.

Ha diretto le Sezioni Provinciali di Polizia Stradale di Avellino (2000/2003), Potenza (2003/2005), Cosenza (2005/2008), Taranto (2008/2011), Livorno (2011/2012), Brindisi (2012/2015) e Varese (2015/2017), con incarichi attribuiti “d’ufficio e per esigenze di servizio”.

Nel 2016, ammesso al “Corso Interforze”, diviene “Titolato Scuola Perfezionamento Forze di Polizia”, con decreto del Ministro dell’Interno e nel 2017 consegue la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, quindi assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Padova, con relativa funzione vicariale per la Polizia stradale del Veneto; successivamente consegue il Master di Secondo Livello presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma Sicurezza, coordinamento Interforze, cooperazione di Polizia conseguendo, altresì, il livello C2 CEFR lingua inglese.

Sempre nel 2017 gli viene conferita l’Onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica” dal Presidente della Repubblica Mattarella e l’anno successivo assume l’incarico di Segretario Interprovinciale della Associazione Nazionale Funzionari di Polizia per le Provincie di Padova, Vicenza e Rovigo.

Nel 2022 assume la Presidenza della Sezione Donatori Nati della Polizia di Stato, istituita a Padova, con impegno proseguito alla Sezione di Bologna. Nel 2023 partecipa al MASTERCLASS Truck and Bus di ROADPOL (il network delle polizie stradali europee) a Zagabria (HR), quale unico rappresentante Italiano della Polizia di Stato. Nel dicembre dello stesso anno assume la direzione della Sezione Polizia Stradale di Bologna, con il conseguente incarico di “sostituto naturale” del Dirigente Regionale in tutti i casi di sua legittima assenza.

Tra i vari incarichi ricoperti risaltano le docenze in materie specialistiche presso l’Istituto Superiore di Polizia, per la formazione dei giovani Funzionari, e le Scuole di Polizia di Bologna, Caserta, Vibo Valentia, Pescara , Cesena e Peschiera del Garda, per la formazione degli appartenenti ai vari ruoli della Polizia di Stato, nonché l’iscrizione nell’albo dei docenti della Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania, e la partecipazione quale relatore a conferenze e convegni nazionali sulla sicurezza stradale su richiesta di vari enti locali e del mondo della scuola e dell’associazionismo.

E’ formatore specialistico dal 2008 sulla normativa del trasporto nazionale ed internazionale delle merci su strada; ed anche sulla normativa e le tecniche di controllo e sicurezza dei cantieri stradali.













