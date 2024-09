Regionali, De Luca vuole coalizione con Renzi e M5s. Il leader di Italia Viva: “Favorevoli al terzo mandato”

258 Visite

“Noi siamo per una coalizione progressista, fondata su un programma che veda una convergenza sui temi fondamentali. Chiariamoci, se vogliamo proporre un’alternativa di governo, abbiamo bisogno di un’alternativa di coalizione e di programma”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in occasione dell’incontro con Matteo Renzi a Napoli, parlando dell’ampia coalizione lanciata da Pd a cui aderisce Italia Viva. “Come sapete – ha detto De Luca – io non adopero mai l’espressione ‘campo largo’ perché porta ‘seccia’, come si dice a Napoli. Però dobbiamo far capire lo scenario, utilizziamo un’espressione da cristiani normali, un’alleanza politica, una coalizione, così si dice in tutti i Paesi del mondo. Allora, per quello che mi riguarda, serve. Anche con i 5 Stelle? Ci devono stare tutti, perché è giusto pretendere, come è stato chiesto, la coerenza politica da parte di tutti quelli che partecipano alla coalizione. Questo è ragionevole”.

RENZI: FAVOREVOLI A TERZO MANDATO DE LUCA. Un terzo mandato di Vincenzo De Luca in Campania? “Noi siamo a favore, vedremo quello che succederà”. Risponde così il leader di Italia Viva Matteo Renzi ai cronisti che lo hanno interpellato nella sede del Consiglio regionale della Campania, dove si svolge una iniziativa sull’autonomia differenziata. “De Luca e io abbiamo molte diversità – afferma ancora Renzi -, ma siamo colleghi da 15 anni, da quando eravamo sindaci. Io sono sempre stato un grande sostenitore di De Luca, lo chiamavano ‘Vincenzo la fontana’ perché era quello che rimetteva a posto Salerno attraverso una serie di opere anche di arredo urbano, e ho sempre amato la sua capacità di fare il sindaco. Ci ho molto discusso, litigato. Quando siamo stati al governo abbiamo riempito la Campania di soldi e devo dire che lui li ha spesi e alcuni li sta ancora spendendo. Non abbiamo fatto le pantomime che hanno fatto gli altri”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews