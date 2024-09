Il silenzio del vescovo di Napoli sul genero del boss della ‘Ndrangheta che collaborava con la facoltà di Teologia e finito sotto inchiesta

244 Visite

Tre settimane fa una serie di eccellenti arresti in Calabria su una maxi inchiesta sul voto di scambio tra ‘Ndrangheta e mondo politico hanno fatto sobbalzare sulla sedia diversi vescovi e cardinali. La Chiesa è parecchio allarmata poiché in questa retata è coinvolto anche Daniel Barillà, ritenuto dagli inquirenti una figura interessante, essendo il genero del presunto boss Domenico Araniti, “il Duca”.

Barillà (per il quale ora è stato disposto l’obbligo di firma dal Tribunale del Riesame) lavorava come consulente alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, vale a dire l’istituzione universitaria collegata col Vaticano. Il suo contratto di lavoro coordinato e continuativo prevedeva funzioni «nell’area del fundraising, management e nella comunicazione». Naturalmente i vertici della Facoltà Teologica (che ha sede nella diocesi di Napoli) hanno subito preso le distanze e nessuno risulta coinvolto nell’inchiesta, anche se l’arresto iniziale di questa persona di fatto ha allarmando la Chiesa. Barillà nel frattempo è stato sospeso dall’incarico e in seguito il contratto che aveva è stato cancellato.

L’Agenzia cattolica Adista e il blog Messa in Latino hanno rilevato che la linea finora prevalsa dalle autorità è di non dare particolare enfasi alla vicenda, cercando di farla passare in secondo piano, sperando che lo scandalo venga dimenticato. Nessuno ha finora fornito articolate spiegazioni all’opinione pubblica, e in modo trasparente, su chi abbia chiamato a lavorare in una istituzione tanto prestigiosa Barillà, se sono state fatte le opportune verifiche prima di stendere il contratto, quali referenze sono state date da chi lo ha presentato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews