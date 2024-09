Greta Thunberg arrestata (e già rilasciata) a Copenaghen durante una protesta pro-Palestina

132 Visite

La giovane attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata a Copenaghen insieme ad altri manifestanti durante una protesta contro la guerra a Gaza. Circa venti studenti, appartenenti al gruppo “Studenti contro l’occupazione”, hanno bloccato l’ingresso dell’università della capitale danese per denunciare i presunti legami dell’ateneo con Israele e chiedere un boicottaggio accademico delle istituzioni israeliane.

La Thunberg, nota per il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, ha più volte espresso la sua solidarietà alla causa palestinese, in particolare da quando sono riprese le tensioni in Medio Oriente. Un video che ritrae l’attivista mentre viene condotta via dalle forze dell’ordine è stato diffuso dal quotidiano danese Ekstra Bladet.

Le autorità danesi hanno successivamente reso noto di aver rilasciato la Thunberg e gli altri manifestanti.

