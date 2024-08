Lukaku, domani le visite mediche e la firma sul contratto. In arrivo anche Gilmour e McTominay?

228 Visite

L’impasse degli ultimi giorni sull’affare Lukaku-Napoli si è definitivamente risolto. Il belga domani sarà in Italia, a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche ed una volta firmato il contratto raggiungerà, presumibilmente in serata, la città.

Tutto fatto, dunque e trattativa più che blindata con il tecnico degli azzurri Antonio Conte pronto a riabbracciare il suo pupillo. Nel frattempo l’ex cittì della nazionale ha bloccato le trattative in uscita riguardanti Raspadori e Simeone: Conte vuole trattenere in rosa i due attaccanti.

Il Napoli prova il doppio colpo anche a centrocampo. I due scozzesi Gilmour e McTominay sono pronti a vestire la maglia azzurra. L’arrivo di Scott McTominay è praticamente certo: oggi l’entourage del giocatore ha trattato sulla buonuscita con il Manchester United che percepirà una cifra vicina ai 25 milioni di euro ed una commissione sulla futura rivendita.

Anche il Brighton ha ricevuto l’offerta ufficiale del club presieduto da Aurelio De Laurentiis per la cessione di David Gilmour. Gli inglesi chiedono 20 milioni di euro ma si può chiudere anche a 18, cifra proposta dal Napoli…prima, però, il Brighton deve coprirsi nel ruolo con un nuovo innesto in rosa













